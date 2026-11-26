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अडानी पावर प्लांट के सिक्योरिटी ऑफिसर नंद किशोर ने थाना उरगा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आज सुबह लगभग 06:00 बजे आरोपी अजीत टण्डन पावर प्लांट परिसर से कॉपर केबल चोरी कर ले जाने का प्रयास कर रहा था। प्लांट के कर्मचारियों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर थाना उरगा में अपराध क्रमांक 660/2025 दर्ज किया गया। यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) BNS के तहत पंजीबद्ध किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना उरगा पुलिस ने तत्काल विवेचना शुरू की।पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एक नजरी नक्शा तैयार किया। प्रार्थी नंद किशोर और गवाहों के कथन भी दर्ज किए गए। आरोपी अजीत कुमार टण्डन से गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उसका मेमोरेंडम कथन लिया गया। उसकी निशानदेही पर अडानी पावर प्लांट की बाउंड्रीवॉल के पास से चोरी का केबल बरामद हुआ। काले रंग के एक थैले में छिपाकर रखे लगभग 30 मीटर कॉपर केबल को विधिवत जब्त किया गया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजीत कुमार टण्डन के रूप में हुई है। वह समार साय टण्डन का पुत्र है और उसकी उम्र 40 वर्ष है। अजीत कुमार टण्डन रेलवे क्रॉसिंग, भैंसमा रोड, थाना उरगा का निवासी है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी। इसके बाद अजीत कुमार टण्डन को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।यह उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले ही बालको पावर प्लांट से भी तांबा चोरी की घटना हुई थी। उस मामले में बालको थाना पुलिस ने दो चोरों को पकड़ा था। अब अडानी प्लांट में हुई इस चोरी ने औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोरबा पुलिस ने आम नागरिकों और सभी औद्योगिक संस्थानों से एक अपील की है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या डायल-112 पर दें।