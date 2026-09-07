कोरबा: रात की ड्यूटी के दौरान गायब हुआ कर्मचारी, पानी की टंकी में मिली लाश, मौत की वजह बनी पहेली

शहर के मुड़ापार स्थित आरजी पेट्रोल पंप परिसर में बनी पानी की टंकी में एक कर्मचारी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान 39 वर्षीय ओमप्रकाश यादव के रूप में हुई है, जो राताखार में रहता था और मूलतः जांजगीर-चांपा जिले का निवासी था। वह पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने का काम करता था और सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी पर आया हुआ था।

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जानकारी के अनुसार पंप पर तीन कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान ओमप्रकाश अचानक लापता हो गया। काफी देर तक नजर नहीं आने पर साथी कर्मचारी खुशी मिश्रा ने पंप संचालक को इसकी जानकारी दी। खोजबीन शुरू की गई तो पेट्रोल टंकी से लगी पानी की टंकी में उसकी लाश मिली। बताया जा रहा है कि पानी की टंकी में पानी और पेट्रोल दोनों मिला हुआ था और मृतक के शरीर से पेट्रोल की तेज दुर्गंध आ रही थी। आशंका जताई जा रही है कि मृतक शराब के नशे में था, क्योंकि बताया जा रहा है कि वह शराब पीने का आदी था।सूचना मिलते ही मानिकपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को टंकी से बाहर निकलवाया। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पेट्रोल पंप कर्मचारी खुशी मिश्रा ने बताया कि तीन लोग ड्यूटी पर थे, तभी ओमप्रकाश अचानक गायब हो गया। संचालक को सूचना देने के बाद तलाश की गई तो टंकी में लाश मिली।पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चलेगा। प्रथम दृष्टया डूबने से मौत की आशंका है, लेकिन टंकी में पेट्रोल कैसे आया और मृतक वहां कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। घटना के बाद पेट्रोल पंप पर काम कुछ देर के लिए बाधित रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।