दुर्ग: आधी रात में 120 की रफ्तार में दौड़ी कार, बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत

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जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपने एक दोस्त के साथ नंदिनी में मटकी फोड़ कार्यक्रम में गए थे। वहां से लौटते समय उन्होंने ग्रीन वैली में दोस्त को छोड़ा और फिर सेक्टर-4 के लिए रवाना हुए। नेहरू नगर चौक से आगे सड़क खाली मिलने पर कार की रफ्तार बढ़ गई। मोड़ के पास अनियंत्रित होकर कार पहले सड़क किनारे लगे डिवाइडर के पोल से टकराई और उछलकर पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेड़ दो हिस्सों में टूट गया और कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।पुलिस ने हाइड्रा मशीन की मदद से कार को पेड़ से अलग कराया और दरवाजा तोड़कर दोनों युवकों को बाहर निकाला। हादसे में प्रतीक ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल स्रोत उइके ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रतीक ट्रेवल्स का काम करता था और उसकी मां भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हैं। स्रोत रायपुर में होटल मैनेजमेंट से जुड़ा था और उसके पिता भी भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मी हैं।