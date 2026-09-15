कोरबा में तीज-रक्षाबंधन का आयोजन: हजारों महिलाओं की उमड़ी भीड़; महंत-अग्रवाल ने साड़ी भेंट कर लिया आशीर्वाद
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Tue, 15 Sep 2026 09:41 PM IST
सार
श्रीराम जानकी मंदिर परिसर में तीज और रक्षाबंधन का उत्सव इस बार भव्य अंदाज में मनाया गया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की मेजबानी में हुए आयोजन में कोरबा समेत ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं।
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विस्तार
कोरबा शहर के हृदय स्थल डीडीएम रोड स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में सोमवार को रक्षाबंधन और तीज पर्व का भव्य और विशाल आयोजन किया गया। इस विशेष उत्सव की मेजबानी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने संयुक्त रूप से की। त्योहार की उमंग, उत्साह और पारंपरिक उल्लास से भरे इस कार्यक्रम में कोरबा शहर सहित कटघोरा, करतला, दीपका और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में माताओं-बहनों ने पहुंचकर आयोजन को सफल बनाया।
आयोजन स्थल पर सुबह 11 बजे से ही महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी। पारंपरिक वेशभूषा में सजी-धजी महिलाओं ने तीज और रक्षाबंधन के लोकगीतों और भजनों के बीच बड़े ही हर्षोल्लास के साथ त्योहार का आनंद लिया। पूरे मंदिर परिसर को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनियों से आकर्षक रूप से सजाया गया था। डीजे और ढोलक की थाप पर महिलाओं ने तीज के पारंपरिक नृत्य भी किए।
इस भव्य उत्सव में कोरबा लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत और उनके सुपुत्र युवा नेता सूरज महंत विशेष रूप से शामिल हुए। मंच पर पहुंचते ही महिलाओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इसके अलावा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, पार्षदगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला।
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कार्यक्रम के दौरान मंच से सभी मातृशक्ति का अभिनंदन किया गया। डॉ. चरणदास महंत और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने उपस्थित सभी हजारों महिलाओं को सम्मान स्वरूप वस्त्र (साड़ी) प्रदान कर उनका आशीर्वाद लिया। महिलाओं ने भी दोनों नेताओं को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की।
इस अवसर पर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, तीज और रक्षाबंधन हमारी संस्कृति और भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। माताओं-बहनों का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी भावना और परंपरा को निभाते हुए हर वर्ष हम यह आयोजन करते हैं।
आयोजन सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि मातृशक्ति के सम्मान का पर्व है। कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं के लिए भंडारे और प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी।
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आयोजन स्थल पर सुबह 11 बजे से ही महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी। पारंपरिक वेशभूषा में सजी-धजी महिलाओं ने तीज और रक्षाबंधन के लोकगीतों और भजनों के बीच बड़े ही हर्षोल्लास के साथ त्योहार का आनंद लिया। पूरे मंदिर परिसर को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनियों से आकर्षक रूप से सजाया गया था। डीजे और ढोलक की थाप पर महिलाओं ने तीज के पारंपरिक नृत्य भी किए।
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इस भव्य उत्सव में कोरबा लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत और उनके सुपुत्र युवा नेता सूरज महंत विशेष रूप से शामिल हुए। मंच पर पहुंचते ही महिलाओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इसके अलावा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, पार्षदगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला।
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कार्यक्रम के दौरान मंच से सभी मातृशक्ति का अभिनंदन किया गया। डॉ. चरणदास महंत और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने उपस्थित सभी हजारों महिलाओं को सम्मान स्वरूप वस्त्र (साड़ी) प्रदान कर उनका आशीर्वाद लिया। महिलाओं ने भी दोनों नेताओं को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की।
इस अवसर पर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, तीज और रक्षाबंधन हमारी संस्कृति और भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। माताओं-बहनों का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी भावना और परंपरा को निभाते हुए हर वर्ष हम यह आयोजन करते हैं।
आयोजन सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि मातृशक्ति के सम्मान का पर्व है। कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं के लिए भंडारे और प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी।