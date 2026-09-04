कोरबा में यादव समाज की भव्य शोभायात्रा: जन्माष्टमी पर मंत्री देवांगन ने की भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

घंटाघर स्थित डॉ. भीमराव ओपन थिएटर खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री लखन लाल देवांगन ने भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की और समाज के लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं। शोभायात्रा गौ माता चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए घंटाघर पहुंची।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के आशीर्वाद से नगर और जिले में विकास कार्यों को गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि यादव समाज की मांगों को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।मंत्री के अनुसार बालको शांति नगर स्थित राधाकृष्ण मंदिर के पास भवन के ऊपरी तल के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये, जमनीपाली में सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपये तथा शारदा विहार अमरैय्यापारा राधाकृष्ण मंदिर के ऊपरी तल के निर्माण एवं विस्तार कार्य के लिए 10 लाख रुपये के कार्य पूरे हो चुके हैं।वहीं वैशाली नगर मिनी स्टेडियम के पास मंच निर्माण एवं कक्ष के लिए 10 लाख रुपये का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा लाटा मेन रोड में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपये और मानिकपुर यादव मोहल्ले में भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपये की स्वीकृति जल्द मिलने की बात मंत्री ने कही।मंत्री देवांगन ने कहा कि यादव समाज की आवश्यकताओं और विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे भी लगातार प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर काम करने की बात कही। उन्होंने जन्माष्टमी के आयोजन के लिए सर्व यादव समाज को बधाई देते हुए समाज की एकता और सहभागिता की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे और पूरे आयोजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला।