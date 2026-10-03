सीजी: कुआं धंसा तो मलबे में दब गया ग्रामीण, तीन दिन तक चला रेस्क्यू; 30 फीट नीचे मिला शव

कोरबा के श्यांग थाना क्षेत्र के ग्राम गुरमा में कुआं धंसने से मलबे में दबे ग्रामीण का शव तीसरे दिन बरामद कर लिया गया। एसडीआरएफ बिलासपुर और जिला आपदा मोचन बल नगर सेना कोरबा की टीम ने तीन दिन तक चले कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शनिवार शाम 5 बजे शव को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार, यह हादसा कोरबा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत गुरमा में हुआ। ग्राम गुरमा निवासी सोनसाय मंझवार (55) अपने घर से लगी बाड़ी में बने कुएं से पानी निकाल रहा था। घटना एक अक्टूबर की दोपहर करीब दो बजे की है।

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पानी निकालते समय अचानक कुआं करीब 15 फीट नीचे धंस गया। कुएं की मिट्टी और आसपास का हिस्सा भरभराकर गिर गया, जिससे सोनसाय मलबे की चपेट में आकर कुएं के अंदर ही दब गया। परिजनों ने शोर मचाया और ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि यह कुआं वर्ष 2017 में शासकीय योजना के तहत बनाया गया था। कच्ची मिट्टी होने के कारण लगातार बारिश के बाद जमीन कमजोर हो गई थी, जिससे यह हादसा हुआ।सूचना मिलते ही श्यांग थाना पुलिस, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। पहले दिन स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू का प्रयास किया गया, लेकिन मलबा अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिली। इसके बाद एसडीआरएफ बिलासपुर और जिला आपदा मोचन बल नगर सेना कोरबा की टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने जेसीबी और पोकलेन मशीन की मदद से कुएं के चारों ओर खुदाई शुरू की। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू के दौरान करीब 50 फीट के दायरे में खुदाई की गई और 30 फीट नीचे तक खोदाई करने के बाद शनिवार शाम 5 बजे ग्रामीण का शव बरामद हुआ।ये भी पढ़ें-

क्या बोले थाना प्रभारी?

श्यांग थाना प्रभारी लक्ष्मण खूंटे ने बताया कि घटना के दिन से ही लगातार रेस्क्यू कार्य चल रहा था। शव बरामद होने के बाद पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। तीन दिनों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा रहे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पुराने और कच्चे कुओं के पास सावधानी बरतें।