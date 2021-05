नियुक्ति : प्रशांत कुमार मिश्रा होंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश, एक जून से संभालेंगे पदभार

प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे एक जून से अपना पदभार संभालेंगे। कानून मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। 31 मई को चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन के सेवानिवृत होने के बाद वे जिम्मेदारी संभालेंगे।

Justice Prashant Kumar Mishra to assume charge of the Chief Justice of Chhattisgarh High Court from June 1: Ministry of Law and Justice