राजस्थान: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 5-5 लाख के 2 इनामी शूटर जोधपुर में गिरफ्तार, प्रमुख कारोबारी था निशाना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पकड़े गए दोनों बदमाशों पर पुलिस मुख्यालय की ओर से पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों शूटरों को नाकेबंदी के दौरान हथियारों के साथ पकड़ा। प्राथमिक पूछताछ में पुलिस के सामने यह बात आई है कि दोनों बदमाश जोधपुर के एक प्रमुख कारोबारी को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए।पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। इनके खिलाफ राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी कई वारदातों से जुड़े मामले होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क और पूर्व की आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।पुलिस के मुताबिक दोनों शूटर विदेश में बैठे गैंगस्टर अनमोल आरजू और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सीधे संपर्क में थे। आरोप है कि दोनों गिरोह के निर्देश पर रंगदारी वसूलने और लक्षित हमलों जैसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे।जांच में सामने आया है कि आरोपियों को जोधपुर में एक व्यापारी से रकम ऐंठने और उस पर हमला करने का काम सौंपा गया था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कारोबारी की रेकी कब से की जा रही थी और इस साजिश में इनके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हुए थे।पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से तीन मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। इन उपकरणों की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। जांच के जरिए पुलिस आरोपियों के संपर्क में रहे लोगों और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उन्हें स्थानीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की मांग करेगी। रिमांड के दौरान पुलिस हथियारों के स्रोत, संभावित वारदात और गिरोह के नेटवर्क से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ करेगी।