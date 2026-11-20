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छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अक्तूबर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया था। इसके तहत प्रदेशभर के नगरीय निकायों में कार्यरत 53 अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया था। इसी के अंतर्गत बेमेतरा जिले की नगर पंचायत भिंभौरी में मुख्य प्रभारी नगर पालिका अधिकारी के रूप में कार्यरत हरीश साहू को स्थानांतरित करके इंदौरी नगर पंचायत की कमान सौंपी गई थी। विभागीय आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश थे कि इंदौरी में पहले से प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे श्रीनिवास द्विवेदी को उनके मूल पद स्वच्छता निरीक्षक पर वापस नगर पालिका परिषद बेमेतरा भेजा जाए। शासन के आदेश का पालन करते हुए नए अधिकारी हरीश साहू ने पंचायत कार्यालय पहुंचकर प्रभार ग्रहण करते हुए अपनी जॉइनिंग दे दी।एक तरफ जहां नए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरीश साहू ने विधिवत कार्यभार संभाल लिया, वहीं दूसरी तरफ पहले से कार्यरत श्रीनिवास द्विवेदी ने तबादला आदेश को चुनौती देने का रास्ता चुना। उन्होंने शासन के इस स्थानांतरण फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिस दिन यानी 5 नवंबर 2026 को नए अधिकारी हरीश साहू इंदौरी में अपनी जॉइनिंग दे रहे थे, ठीक उसी दिन उच्च न्यायालय ने श्रीनिवास द्विवेदी के स्थानांतरण आदेश के खिलाफ स्थगन प्रदान कर दिया। अदालत से स्थगन आदेश मिलते ही नगर पंचायत इंदौरी में प्रशासनिक स्तर पर असमंजस की स्थिति बरकरार हो गई है। दोनों ही अधिकारियों की मौजूदगी और अधिकारों के टकराव ने इंदौरी के पूरे प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह उलझा कर रख दिया है।अपने स्थानांतरण के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने वाले श्रीनिवास द्विवेदी ने अपनी याचिका में कई महत्वपूर्ण तर्कों को आधार बनाया है। उनका कहना है कि वे पिछले छह महीनों से नगर पंचायत इंदौरी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय में शासकीय स्तर पर आधिकारिक रूप से जनगणना अधिकारी के रूप में भी उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जिसके लिए विशेष पहचान पत्र जनरेट किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य में चल रही धान खरीदी की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भी उन्हें नोडल अधिकारी का अहम दायित्व सौंपा गया है। उनका तर्क है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में अचानक तबादला होने से चल रहे इन कार्यों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने अदालत की शरण ली।