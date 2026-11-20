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2002 बैच के अधिकारी डॉ. रोहित यादव और डॉ. कमलप्रीत सिंह को प्रमुख सचिव वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-15) में प्रोन्नत किया गया है। दोनों अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नई पदस्थापना पर तैनात किया गया है।आदेश के अनुसार डॉ. रोहित यादव को वित्त विभाग के प्रमुख सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। वे जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव और पेंशन निराकरण समिति के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। इससे, पहले डॉ. रोहित यादव वित्त विभाग के सचिव पद पर कार्यरत थे और उनके पास जनसंपर्क विभाग के सचिव तथा पेंशन निराकरण समिति के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार था।दूसरे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. कमलप्रीत सिंह को स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। डॉ. कमलप्रीत सिंह इससे पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग में सचिव थे। पदोन्नति के बाद शासन ने उन्हें उसी विभाग में शीर्ष प्रशासनिक पद पर पदस्थ किया है। यह पदोन्नति केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी पत्र के निर्देशों के तहत पूरी की गई है। केंद्रीय विभाग ने छत्तीसगढ़ कैडर के लिए प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति हेतु दो रिक्तियों का निर्धारण किया था।