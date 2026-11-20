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छत्तीसगढ़ में गुरुवार को मौसम शुष्क रहा। प्रदेश में सबसे अधिक 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दुर्ग में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया।जिन 11 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर जिला शामिल है।20 नवंबर को रायपुर में आकाश में बादल छाये हुए हैं। हल्की बारिश हो रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है।दक्षिण बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य और उससे सटे मध्य भागों में मौजूद भ़ीषण चक्रवाती तूफान "अकवान" पिछले 6 घंटों के दौरान 8 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर- पश्चिम की ओर बढा है। 20 नवंबर 2026 की दोपहर तक नरसपुर और पुऱी के ब़ीच उत्तऱी आंध्र प्रदेश, यनम और दधिणी ओडिशा के तटों को पार करने की संभावना है। उस समय यह एक भ़ीषण चक्रवात़ी तूफान के रूप में होगा। हवा की निरंत गति 90-100 किमी प्रति घंटे होगी। यह झोंकों के साथ 110 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकत़ी है।प्रदेश के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें, तो माना एयरपोर्ट रायपुर में अधिकतम तापमान 29.9 और न्यूनतम 19.9 रहा। इसी तरह बिलासपुर में अधिकतम 29.2 और न्यूनतम 16.6, पेंड्रा रोड में अधिकतम 29.4 और न्यूनतम 14.4, अंबिकापुर में अधिकतम 28.3 और न्यूनतम 11.4 दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम 30.4 और न्यूनतम 14.1, दुर्ग में अधिकतम 31.8न्यूनतम 15.04 दर्ज किया गया।निरंक (कहीं नहीं)