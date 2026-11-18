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आयकर विभाग ने इस विशेष अभियान के संचालन के लिए पहले से ही 16 टीमों का गठन किया था। बुधवार सुबह सभी दल एक साथ निर्धारित स्थानों पर पहुंचे और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। जांच अधिकारी कारोबार की वित्तीय गतिविधियों, खाता-पुस्तकों और परिसंपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड की विस्तृत पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन पांच जिलों में कुल कितने ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। इस कार्रवाई में अब तक कितनी अघोषित आय या वित्तीय अनियमितता मिली है, इसकी आधिकारिक पुष्टि विभाग की ओर से नहीं की गई है।इस व्यापक अभियान के तहत राज्य के प्रमुख व्यवसायियों से जुड़े ठिकाने जांच के दायरे में आए हैं। आयकर विभाग की टीम ने शहर के प्रमुख लोहा कारोबारी जयप्रकाश मित्तल के ठिकानों पर पहुंचकर छापेमारी की है। बुधवार सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई के बाद स्थानीय व्यापारिक जगत में हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ कारोबारियों से जुड़े परिसरों की भी जांच की और कारोबार के वित्तीय रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं।इस छापेमारी अभियान में बर्बरीक कंपनी का नाम भी सामने आया है। शुरुआती सूचना के मुताबिक आयकर विभाग की टीमें कंपनी के प्रबंध निदेशक श्रवण अग्रवाल के निवास सहित रायपुर और रायगढ़ में कंपनी से जुड़े परिसरों की गहन जांच कर रही हैं। इन स्थानों पर कारोबार से जुड़े दस्तावेज और आर्थिक लेन-देन के रिकॉर्ड की बारीक पड़ताल की जा रही है। हालांकि कंपनी से संबंधित जांच का वास्तविक दायरा और विभाग को अब तक मिले दस्तावेज के संबंध में कोई आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।राजधानी रायपुर के कई प्रमुख इलाकों में विभागीय कार्रवाई लगातार जारी है। प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार शहर के रिंग रोड, शंकर नगर और खम्हारडीह क्षेत्रों में भी आयकर विभाग की टीमों ने दबिश दी है। इन इलाकों में संबंधित कारोबारियों के वित्तीय दस्तावेज और व्यावसायिक गतिविधियों की जांच की जा रही है। आयकर विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही कर चोरी और अघोषित आय का वास्तविक आंकड़ा स्पष्ट हो सकेगा।