सीजी: दृष्टिबाधित बच्चों की पढ़ाई को मिली नई रोशनी, छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने बनाई डिजिटल ऑडियो लाइब्रेरी

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इस महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत दुर्ग जिले के खेदामारा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका के. शारदा ने 25 अक्तूबर, 2024 को की थी। स्वयं 80 प्रतिशत लोकोमोटर दिव्यांगता से प्रभावित के. शारदा ने एमएससी गणित, एमए अर्थशास्त्र और बीएड की शिक्षा प्राप्त की है। उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्यों के लिए उन्हें 5 सितंबर, 2024 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सम्मान मिलने के बाद उन्होंने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से स्थायी शैक्षणिक व्यवस्था बनाने का संकल्प लिया। अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पाठ्य सामग्री अलग-अलग स्थानों पर बिखरी हुई है। इस समस्या के समाधान हेतु उन्होंने 'वर्ल्ड ऑडियो बुक्स' यूट्यूब चैनल स्थापित किया।शिक्षिका के. शारदा के इस प्रयास से धीरे-धीरे प्रदेश के विभिन्न जिलों के शिक्षक जुड़ते चले गए। अभियान में महासमुंद जिले के तुमगांव स्थित शासकीय प्राथमिक बालक शाला के शिक्षक बलराम नेताम, रिंकल बग्गा और अमित उइके सहित राज्य के कुल 38 शिक्षकों ने अपना योगदान दिया है। इस मंच पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कक्षा 6 से 12 तथा छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) व राज्य बोर्ड की कक्षा 5 से 12 तक के प्रमुख विषयों की सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसमें गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षक शिक्षा से संबंधित सामग्री शामिल है।छत्तीसगढ़ के 20 दृष्टिबाधित विद्यालयों तक शैक्षणिक ऑडियो सामग्री की पहुंच बन चुकी है। विशेष विद्यालयों के साथ राज्य के शासकीय और अशासकीय स्कूलों के विद्यार्थी भी इसका उपयोग अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। अभियान के अंतर्गत जब 3,000 से अधिक ऑडियो सामग्री तैयार हो गई, तब 26 जनवरी को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने 'वर्ल्ड ऑडियो बुक्स' यूट्यूब चैनल का औपचारिक विमोचन किया। राज्यपाल ने अभियान से जुड़े शिक्षकों के योगदान की प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मानित किया।