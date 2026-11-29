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यह मामला नेवई थाना क्षेत्र का है। रायपुर जिले के अभनपुर क्षेत्र स्थित ग्राम परसदा का निवासी 30 वर्षीय तुकाराम निषाद उर्फ राजा निषाद दुर्ग में किराए का मकान लेकर पीड़िता के घर के पड़ोस में रहता था। आरोपी का बच्चा और पीड़िता साथ खेलते थे, इसलिए नाबालिग का उसके घर आना-जाना रहता था। आरोपी ने 20 फरवरी से 18 अप्रैल के बीच बालिका के साथ कई बार दुष्कर्म किया। घटना का पता चलने पर पीड़िता की मां ने 23 अप्रैल को नेवई थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वह 24 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है।अदालत में पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र तथा स्कूल के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इनमें दर्ज जन्मतिथि के आधार पर कोर्ट ने माना कि अपराध के समय बच्ची की आयु 13 वर्ष थी। मानसिक रूप से दिव्यांग पीड़िता ने सुनवाई के दौरान इशारों तथा आसान शब्दों में अपनी बात रखी। चिकित्सीय जांच में गंभीर चोट न होने के बावजूद अदालत ने कहा कि इससे पीड़िता का बयान झूठा नहीं ठहरता। विशेष न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ट), 5(ठ) और धारा 6 के तहत दोषी करार दिया।