भिलाई में रफ्तार का कहर: कोसानाला टोल प्लाजा के पास पेड़ से जा भिड़की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, दो युवकों की मौत

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जानकारी के मुताबिक, हादसा कोसानाला टोल प्लाजा के पास शनिवार देर रात हुआ। स्कॉर्पियो में सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही सुपेला थाना और यातायात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे युवक की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार दोपहर मौत हो गई।वाहन की क्षतिग्रस्त स्थिति को देखकर पुलिस प्रारंभिक तौर पर हादसे के समय स्कॉर्पियो की रफ्तार अधिक होने की आशंका जता रही है। बताया जा रहा है कि तेज गति के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और स्कॉर्पियो सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी। सुपेला थाना प्रभारी एसएन सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मर्ग कायम कर दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।कोसानाला टोल प्लाजा के पास सड़क हादसों का यह सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले 3 सितंबर को भी एक सड़क दुर्घटना में रेलवे कर्मचारी की मौत हुई थी। उस हादसे में ट्रक ने बाइक सवार रेलवे कर्मचारी को अपनी चपेट में ले लिया था। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के चलते इस मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।