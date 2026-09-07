सीजी: दिल्ली के सत्य निकेतन इमारत हादसे में दुर्ग के छात्र युवराज सोनी की मौत, परिजनों में पसरा मातम

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए इमारत हादसे में छत्तीसगढ़ के दुर्ग निवासी छात्र युवराज सोनी (20) की मौत हो गई। युवराज दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में बीकॉम द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। वह सत्य निकेतन स्थित पीजी में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा था।

युवराज मूल रूप से दुर्ग के पंचशील नगर का रहने वाला था। सत्य निकेतन में इमारत हादसे की जानकारी सामने आने के बाद से ही परिजन उसकी तलाश और सलामती को लेकर चिंतित थे। हादसे के बाद युवराज के लापता होने की जानकारी सामने आई थी। बाद में उसकी मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में मातम पसर गया।

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युवराज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष नितेश सोनी के छोटे भाई थे। परिवार ने हादसे में अपने युवा बेटे को खो दिया। युवराज की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के सदस्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।