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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Durg student Yuvraj Soni dies in Delhi's Satya Niketan building collapse; grief grips his family

सीजी: दिल्ली के सत्य निकेतन इमारत हादसे में दुर्ग के छात्र युवराज सोनी की मौत, परिजनों में पसरा मातम

Mon, 07 Sep 2026 05:24 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 07 Sep 2026 05:24 PM IST
सार

दिल्ली के सत्य निकेतन इमारत हादसे में दुर्ग निवासी 20 वर्षीय छात्र युवराज सोनी की मौत हो गई। युवराज मोतीलाल नेहरू कॉलेज में बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र था। हादसे की खबर मिलने के बाद परिजन दिल्ली रवाना हो गए।

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Durg student Yuvraj Soni dies in Delhi's Satya Niketan building collapse; grief grips his family
दुर्ग के छात्र युवराज सोनी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए इमारत हादसे में छत्तीसगढ़ के दुर्ग निवासी छात्र युवराज सोनी (20) की मौत हो गई। युवराज दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में बीकॉम द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। वह सत्य निकेतन स्थित पीजी में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा था।

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युवराज मूल रूप से दुर्ग के पंचशील नगर का रहने वाला था। सत्य निकेतन में इमारत हादसे की जानकारी सामने आने के बाद से ही परिजन उसकी तलाश और सलामती को लेकर चिंतित थे। हादसे के बाद युवराज के लापता होने की जानकारी सामने आई थी। बाद में उसकी मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में मातम पसर गया।

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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, दिल्ली रवाना
युवराज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष नितेश सोनी के छोटे भाई थे। परिवार ने हादसे में अपने युवा बेटे को खो दिया। युवराज की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के सदस्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।

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