भिलाई: हाईटेक अस्पताल के 32 लाख हड़प गया कैशियर, फर्जी ई-मेल से अधिकारियों को देता रहा झांसा, अब हिरासत में

स्मृति नगर चौकी क्षेत्र स्थित हाईटेक अस्पताल में करीब 32 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैशियर जसविंदर सिंह (46) को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले छह वर्षों से अस्पताल में नकद राशि का हिसाब रखने और उसे बैंक में जमा कराने का काम कर रहा था। पुलिस के अनुसार वह अस्पताल की रकम बैंक में जमा करने के बजाय अपने पास रख लेता था और वरिष्ठ अधिकारियों को फर्जी ई-मेल भेजकर लगातार गुमराह करता था।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हाईटेक अस्पताल के संचालक मनोज अग्रवाल ने स्मृति नगर चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार अस्पताल में कैशियर के पद पर कार्यरत जसविंदर सिंह को रोजाना जमा होने वाली नकद राशि संभालने और उसे अस्पताल के बैंक खातों में जमा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी करीब छह वर्षों से अस्पताल की रकम में हेरफेर कर रहा था। जब भी अस्पताल प्रबंधन या वरिष्ठ अधिकारी उससे बैंक में जमा कराई गई राशि का हिसाब मांगते थे, वह फर्जी ई-मेल के माध्यम से बैंक में रकम जमा होने की झूठी जानकारी दे देता था।शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अस्पताल के वित्तीय दस्तावेजों, रोजाना के हिसाब-किताब और नकदी से जुड़े लेन-देन के रिकॉर्ड की गहनता से जांच की। जांच के दौरान करीब 32 लाख रुपये की वित्तीय गड़बड़ी और कथित धोखाधड़ी सामने आई।मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी जसविंदर सिंह से पूछताछ शुरू की। पूछताछ और प्राथमिक जांच के दौरान पुलिस को कथित तौर पर गबन की गई रकम के इस्तेमाल से जुड़े साक्ष्य मिले। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल फोन जब्त किया है। इसकी बाजार कीमत करीब 1.50 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने यह महंगा मोबाइल अस्पताल की गबन की गई रकम से खरीदा था। पुलिस मोबाइल सहित अन्य सामान और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है।पुलिस ने आरोपी जसविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर गबन की गई करीब 32 लाख रुपये की राशि को आरोपी ने कब-कब, कहां और किन मदों में खर्च किया।इसके लिए पुलिस आरोपी के बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन और पैसों के इस्तेमाल से जुड़े अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।