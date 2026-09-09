मां की ममता शर्मसार!: भिलाई में हैरान करने वाला मामला, गटर के अंदर मिला नवजात; पुलिस जांच में जुटी

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स्थानीय निवासियों के अनुसार, क्षेत्र के गटर में जाम लगने के कारण पानी की निकासी पूरी तरह प्रभावित हो गई थी। निवासियों ने मामले की शिकायत बीएसपी प्रबंधन से की थी। शिकायत मिलने पर बीएसपी प्रबंधन ने गटर की सफाई के लिए कर्मचारियों को मौके पर भेजा था। इसी दौरान सफाईकर्मियों को गटर के अंदर नवजात शिशु दिखाई दिया। सफाईकर्मियों ने इसकी सूचना तुरंत नागरिकों और पुलिस प्रशासन को दी। भट्ठी थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में नवजात को गटर से बाहर निकालने का काम शुरू किया।पुलिस के अनुसा,र मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गटर में नवजात को किसने और किन हालात में छोड़ा, इसकी जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की गहनता से जांच कर रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई संदिग्ध गतिविधियों तथा लोगों की आवाजाही की भी निवासियों से जानकारी एकत्र की जा रही है।