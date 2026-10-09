धमतरी: बच्ची की मौत का बदला लेने पेट्रोल पंप में आग लगाने का आरोप, आरोपी को पुलिस ने दबोचा
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी Published by: धमतरी ब्यूरो Updated Fri, 09 Oct 2026 01:16 PM IST
सार
ग्राम मेघा स्थित मातारानी पेट्रोल पंप को फूंकने और दो बाइक को आग के हवाले करने का मामला सामने आया था।जिसपर पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धारा लगते हुए उसे जेल भेजा है।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पेट्रोल पंप और वहां खड़ी दो मोटरसाइकिलों में आग लगाने के मामले में मगरलोड पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी जीवन निषाद (47), निवासी ग्राम मेघा, ने कथित तौर पर पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश की थी। इसमें नाकाम रहने पर उसने कर्मचारियों की दो बाइक को आग के हवाले कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने इस वारदात के पीछे एक मासूम बच्ची की मौत को लेकर उपजे आक्रोश की बात बताई है।
पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश, दो बाइक जलाईं
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 1 अक्टूबर 2026 की दरमियानी रात ग्राम मेघा स्थित मातारानी फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर हुई। आरोप है कि जीवन निषाद ने सबसे पहले पेट्रोल नोजल में आग लगाने का प्रयास किया। जब वह इसमें सफल नहीं हुआ, तो उसने माचिस की मदद से पेट्रोल पंप परिसर में खड़ी कर्मचारियों की दो मोटरसाइकिलों में आग लगा दी।
घटना के बाद पेट्रोल पंप प्रबंधन की शिकायत पर मगरलोड पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 326(एफ) और 324(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
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पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा
एसपी भावना पांडेय के निर्देशन में मगरलोड पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर जीवन निषाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कथित वारदात में इस्तेमाल की गई माचिस और घटना के समय आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े भी जब्त किए हैं।
बच्ची की मौत से नाराज था आरोपी
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने आगजनी के पीछे की वजह ग्राम मेघा में हुई एक बच्ची की मौत को बताया। बताया गया कि 26 सितंबर 2026 को पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक खुले नाले में गिरने के बाद बच्ची बाढ़ के पानी में बह गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर आरोपी के मन में गहरा आक्रोश था। पुलिस के मुताबिक, वह बच्ची की मौत के लिए पेट्रोल पंप प्रबंधन को जिम्मेदार मानता था। इसी नाराजगी के चलते उसने कथित तौर पर पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचाने और आग लगाने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया। हालांकि, पेट्रोल पंप प्रबंधन की लापरवाही से संबंधित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा
मगरलोड पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है।
पुलिस की अपील: कानून हाथ में न लें
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी हादसे या घटना से नाराज होकर हिंसा, तोड़फोड़ या आगजनी का रास्ता न अपनाएं। यदि किसी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ शिकायत है, तो पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी दें और कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता अपनाएं।
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पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश, दो बाइक जलाईं
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 1 अक्टूबर 2026 की दरमियानी रात ग्राम मेघा स्थित मातारानी फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर हुई। आरोप है कि जीवन निषाद ने सबसे पहले पेट्रोल नोजल में आग लगाने का प्रयास किया। जब वह इसमें सफल नहीं हुआ, तो उसने माचिस की मदद से पेट्रोल पंप परिसर में खड़ी कर्मचारियों की दो मोटरसाइकिलों में आग लगा दी।
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घटना के बाद पेट्रोल पंप प्रबंधन की शिकायत पर मगरलोड पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 326(एफ) और 324(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
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पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा
एसपी भावना पांडेय के निर्देशन में मगरलोड पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर जीवन निषाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कथित वारदात में इस्तेमाल की गई माचिस और घटना के समय आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े भी जब्त किए हैं।
बच्ची की मौत से नाराज था आरोपी
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने आगजनी के पीछे की वजह ग्राम मेघा में हुई एक बच्ची की मौत को बताया। बताया गया कि 26 सितंबर 2026 को पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक खुले नाले में गिरने के बाद बच्ची बाढ़ के पानी में बह गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर आरोपी के मन में गहरा आक्रोश था। पुलिस के मुताबिक, वह बच्ची की मौत के लिए पेट्रोल पंप प्रबंधन को जिम्मेदार मानता था। इसी नाराजगी के चलते उसने कथित तौर पर पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचाने और आग लगाने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया। हालांकि, पेट्रोल पंप प्रबंधन की लापरवाही से संबंधित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा
मगरलोड पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है।
पुलिस की अपील: कानून हाथ में न लें
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी हादसे या घटना से नाराज होकर हिंसा, तोड़फोड़ या आगजनी का रास्ता न अपनाएं। यदि किसी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ शिकायत है, तो पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी दें और कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता अपनाएं।