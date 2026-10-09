धमतरी: बच्ची की मौत का बदला लेने पेट्रोल पंप में आग लगाने का आरोप, आरोपी को पुलिस ने दबोचा

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 1 अक्टूबर 2026 की दरमियानी रात ग्राम मेघा स्थित मातारानी फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर हुई। आरोप है कि जीवन निषाद ने सबसे पहले पेट्रोल नोजल में आग लगाने का प्रयास किया। जब वह इसमें सफल नहीं हुआ, तो उसने माचिस की मदद से पेट्रोल पंप परिसर में खड़ी कर्मचारियों की दो मोटरसाइकिलों में आग लगा दी।घटना के बाद पेट्रोल पंप प्रबंधन की शिकायत पर मगरलोड पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 326(एफ) और 324(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।एसपी भावना पांडेय के निर्देशन में मगरलोड पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर जीवन निषाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कथित वारदात में इस्तेमाल की गई माचिस और घटना के समय आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े भी जब्त किए हैं।पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने आगजनी के पीछे की वजह ग्राम मेघा में हुई एक बच्ची की मौत को बताया। बताया गया कि 26 सितंबर 2026 को पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक खुले नाले में गिरने के बाद बच्ची बाढ़ के पानी में बह गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर आरोपी के मन में गहरा आक्रोश था। पुलिस के मुताबिक, वह बच्ची की मौत के लिए पेट्रोल पंप प्रबंधन को जिम्मेदार मानता था। इसी नाराजगी के चलते उसने कथित तौर पर पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचाने और आग लगाने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया। हालांकि, पेट्रोल पंप प्रबंधन की लापरवाही से संबंधित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।मगरलोड पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है।पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी हादसे या घटना से नाराज होकर हिंसा, तोड़फोड़ या आगजनी का रास्ता न अपनाएं। यदि किसी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ शिकायत है, तो पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी दें और कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता अपनाएं।