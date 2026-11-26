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आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। शासन की ओर से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी महादेव कांवड़े के नाम पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है। नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा है। जानकारी के अनुसार यह नियुक्ति प्रस्ताव पिछले करीब 15 दिनों से राजभवन में स्वीकृति के लिए लंबित बताया जा रहा है। राजभवन स्तर पर अनुमोदन प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत ही नियुक्ति को लेकर आगे की औपचारिक कार्रवाई की जा सकेगी।नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए राजभवन का अनुमोदन जरूरी है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग नियुक्ति संबंधी आदेश जारी करेगा। फिलहाल इस संबंध में राजभवन से मंजूरी मिलने और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने का इंतजार किया जा रहा है।इस बीच, छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा ने राज्यपाल रमेन डेका को पत्र में लिखा है कि आयोग राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सांविधानिक संस्थान है। आयोग के माध्यम से विभिन्न शासकीय सेवाओं में भर्ती, चयन और पदोन्नति से संबंधित प्रक्रियाओं का संपादन होता है। आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त होने से इसके कार्यों के संचालन और महत्वपूर्ण प्रकरणों के निराकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े प्रकरणों में विलंब से पात्र कर्मियों के सेवागत हित प्रभावित हो रहे हैं। समय पर पदोन्नति न मिलने से अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय एवं सेवागत लाभ समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।