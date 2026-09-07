सीजी: सरकारी नौकरी और ठेका दिलाने का झांसा देकर ठगे 29 लाख, NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय पर लगे गंभीर आरोप
नौकरी से लेकर डीलरशिप और रेत खदान तक काम करवाने को लेकर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय और उनके परिजनों पर 29 लाख से ज्यादा की कथित ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित ने पुलिस और उपमुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दी है।
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एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय और उनके परिजनों पर 29 लाख रुपये से अधिक की ठगी का आरोप लगा है। रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र निवासी राजू सोनकर ने पुलिस को आवेदन देकर मामले की शिकायत की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कराने का भरोसा देकर उससे कई बार में बड़ी रकम ली गई लेकिन बताए गए काम पूरे नहीं किए गए।
शिकायतकर्ता राजू सोनकर के अनुसार उसे सिप्ला कंपनी की एजेंसी या डीलरशिप दिलाने, डीकेएस अस्पताल में नौकरी लगवाने, कैंटीन का ठेका दिलाने और रेत खदान आवंटित कराने का भरोसा दिया गया था। आरोप है कि इन कामों के लिए उससे अलग-अलग समय पर रकम ली गई। उसकी पत्नी को मंत्रालय में सरकारी नौकरी दिलाने और रेत खदान का काम दिलाने का भरोसा भी दिया गया था। पीड़ित ने पुलिस को सौंपे आवेदन में अलग-अलग भुगतानों और बैंक लेनदेन का विवरण भी प्रस्तुत किया है।
राजू सोनकर का कहना है कि रकम देने के बावजूद जब बताए गए काम पूरे नहीं हुए तो उसने संबंधित लोगों से अपने पैसे वापस मांगे लेकिन उसे रकम वापस नहीं मिली। मामले को लेकर राजू सोनकर ने रायपुर पुलिस आयुक्त के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की है। इसके बाद उसने राज्य के उपमुख्यमंत्री कार्यालय में भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। उसने आशंका व्यक्त की है कि भविष्य में उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए नीरज पांडेय, उनके भाई दीपक पांडेय और चाचा इंद्रासन पांडेय जिम्मेदार होंगे।
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नीरज पांडेय ने आरोपों को निराधार बताया
वहीं एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय ने अपने और अपने परिजनों पर लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोप सही नहीं हैं।
फिलहाल मामला शिकायतकर्ता की ओर से पुलिस को दिए गए आवेदन और उसमें लगाए गए आरोपों पर आधारित है। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार संबंधित पक्षों के बयान और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस शिकायत में दिए गए बैंक लेनदेन और अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।