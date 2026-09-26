पुलिस की चेतावनी को किया नजरअंदाज: उफनती नदी में जा फंसी कार; 5 युवाओं को रात में पुलिस ने किया रेस्क्यू

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सुरक्षित बाहर निकालने के बाद पुलिस ने सभी पीड़ितों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। पूछताछ में सामने आया कि कार को कुबेर साहू चला रहा था। बचाए गए लोगों में गुढ़ियारी रायपुर निवासी कमलेश साहू (25), कृष्णा नगर गुढ़ियारी रायपुर निवासी कुबेर साहू (25),निहाल सक्सेना(21), कैंप-02 पावर हाउस भिलाई निवासी महक कौर (21) और कैंप-01 रामनगर भिलाई निवासी प्रीति रात्रे (20) शामिल हैं।बाढ़ की आशंका को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दनिया पुल पर पुलिस बल तैनात किया गया था। देर रात करीब 2:30 बजे रायपुर की ओर से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार (क्रमांक CG 04 PV 5636) को पुल के दूसरे छोर पर तैनात जवानों ने रोकने के लिए आवाज लगाई। चालक ने पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिससे कार स्टॉपर से टकराकर उफनते पानी में चली गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार बहकर नदी के बीचों-बीच पहुंच गई। कार में सवार लोग जान बचाने के लिए चीख-पुकार मचाने लगे।ड्यूटी पर तैनात जवानों ने घटना की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही गंडई थाना प्रभारी शिवशंकर गेंदले पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। भारी बारिश, अंधेरे और नदी के उफान के बीच पुलिस टीम ने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस बीच स्थिति को समझते हुए कार सवार पांचों लोगों ने पास ही मौजूद एक पेड़ की टहनी को कसकर पकड़ लिया था। पुलिस जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए एक-एक करके सभी पांचों लोगों को नदी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला।