मोदी की जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर भाजपा का बड़ा अभियान, संजय श्रीवास्तव बोले- 1 महीने तक चलेगा सेवा संकल्प
अमर उजाला नेटवर्क, महासमुंद Published by: अमन कोशले Updated Sun, 13 Sep 2026 04:39 PM IST
सार
भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महीने के ‘सेवा संकल्प अभियान’ का ऐलान किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने प्रेसवार्ता में अभियान की रूपरेखा बताई।
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विस्तार
महासमुंद में जिला भाजपा कार्यालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, भाजपा द्वारा चलाये जाने वाले, विशेष सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दी।
प्रेसवार्ता में उन्होंने बताया कि यह अभियान एक महीने तक चलेगा। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जनसेवा की राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। भाजपा के अनुसार 7 अक्टूबर 2026 को उनकी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।
भाजपा नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में गरीबों के लिए आवास, राशन, शौचालय, सामाजिक सुरक्षा और कोविड टीकाकरण जैसी योजनाओं से बड़े स्तर पर बदलाव आया है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री को मिले 37 अंतरराष्ट्रीय सम्मान, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक पुरुषार्थ का सम्मान हैं। अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आमजन की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
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प्रेसवार्ता में उन्होंने बताया कि यह अभियान एक महीने तक चलेगा। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जनसेवा की राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। भाजपा के अनुसार 7 अक्टूबर 2026 को उनकी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।
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भाजपा नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में गरीबों के लिए आवास, राशन, शौचालय, सामाजिक सुरक्षा और कोविड टीकाकरण जैसी योजनाओं से बड़े स्तर पर बदलाव आया है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री को मिले 37 अंतरराष्ट्रीय सम्मान, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक पुरुषार्थ का सम्मान हैं। अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आमजन की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
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