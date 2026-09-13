छत्तीसगढ़: एक को बचाने नदी में कूदे दो दोस्त, तेज बहाव में तीनों बह गए; दो दिन बाद मिला शव, पीएम के लिए भेजे गए

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जानकारी के अनुसार, 11 सितंबर की दोपहर करीब 1 बजे सभी छात्र-छात्राएं देवरी पहुंचे थे। पिकनिक के दौरान पवन पाल का पैर अचानक नदी में फिसल गया और वह तेज बहाव में बहने लगा। पवन को बचाने के लिए मुरारी साहू और सचिन सिंह भी नदी में कूद गए। हालांकि तेज बहाव के कारण तीनों संभल नहीं सके और नदी में बह गए।घटना की सूचना मिलते ही बलौदा पुलिस और नगर सैनिक गोताखोर मौके पर पहुंचे। इसके बाद लापता छात्रों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बाद में बिलासपुर SDRF की टीम ने भी अभियान में मोर्चा संभाल लिया। कई घंटे की तलाश के बाद शनिवार को घटनास्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर पवन पाल का शव बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया।पवन के बाद मुरारी और सचिन की तलाश लगातार जारी रही। रविवार सुबह बिलासपुर एसडीआरएफ की टीम ने करीब 6:15 बजे मुरारी साहू और 7 बजे सचिन सिंह का शव बरामद कर लिया। बताया गया कि दोनों के शव नदी में पत्थरों के नीचे बने खोखरानुमा हिस्से में फंसे हुए थे। एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला।तीनों छात्रों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। हसदेव नदी में हुए इस हादसे के बाद तीनों छात्रों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। पिकनिक की खुशी कुछ ही देर में परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गई।