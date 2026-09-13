फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   34,282 cusecs of water is being released from 7 gates of Gangrel Dam; an alert has been issued for nearby vill

गंगरेल बांध में 97% से ज्यादा जलभराव: सात गेट से छोड़ा जा रहा 34,282 क्यूसेक पानी; नदी किनारे गांवों में अलर्ट

Sun, 13 Sep 2026 05:01 PM IST
धमतरी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी Published by: धमतरी ब्यूरो Updated Sun, 13 Sep 2026 05:01 PM IST
सार

गंगरेल बांध से लगे आसपास के क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के के गंगरेल बांध के 7 गेट से 34,282 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा।वही जिला प्रशासन द्वारा आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है।

विज्ञापन
34,282 cusecs of water is being released from 7 gates of Gangrel Dam; an alert has been issued for nearby vill
गंगरेल बांध के 7 गेट से 34,282 क्यूसेक जा रहा छोड़ा पानी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

धमतरी जिले सहित गंगरेल बांध से लगे आसपास के क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।जिसके चलते प्रदेश के मुख्य बांध में नाम आने वाले गंगरेल बांध के 7 गेट से 34,282 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। वहीं जिला प्रशासन द्वारा आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। 
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, जिले में हो रही लगातार वर्षा और जलाशयों में पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जलाशयों के जलस्तर और पानी की निकासी की सतत निगरानी की जा रही है। जिले में हो रही वर्षा के चलते गंगरेल जलाशय में 97.16 प्रतिशत, मुरूमसिल्ली में 100 प्रतिशत, दुधावा में 94.55 प्रतिशत तथा सोंदूर जलाशय में 75.87 प्रतिशत जलभराव दर्ज किया गया है।
विज्ञापन

जलाशयों में पानी की आवक भी लगातार बनी हुई है। गंगरेल में 34,282 क्यूसेक, मुरूमसिल्ली में 2,567 क्यूसेक, दुधावा में 3,040 क्यूसेक तथा सोंदूर में 2,307 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


आगामी वर्षा तथा जलाशय में पानी की संभावित बढ़ती आवक को ध्यान में रखते हुए गंगरेल जलाशय से वर्तमान में 7 गेट से 34,282 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। रुद्री बैराज के माध्यम से इसमें से 5,000 क्यूसेक पानी महानदी मुख्य नहर तथा 29,282 क्यूसेक पानी महानदी में प्रवाहित किया जा रहा है। जलाशय में पानी की आवक और जलस्तर की स्थिति के अनुसार निकासी की मात्रा आवश्यकतानुसार आगे और बढ़ाई जा सकती है।

जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों में सतर्कता बरतने की अपील की गई है।महानदी में बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नदी के जलस्तर और बहाव में वृद्धि की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने महानदी के किनारे बसे गांवों के लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। प्रशासन द्वारा संबंधित मैदानी अमले को भी सतर्क रहने तथा जलस्तर एवं परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि नदी, नाले एवं जलभराव वाले क्षेत्रों के समीप न जाएं,अनावश्यक रूप से नदी-नालों और रपटों को पार न करें, तेज बहाव वाले पानी में उतरने अथवा उसे पार करने का प्रयास न करें, बच्चों एवं बुजुर्गों को नदी-नालों के आसपास जाने से रोकें, नदी के जलस्तर एवं बहाव में वृद्धि को देखते हुए विशेष सावधानी बरतें,जलभराव की स्थिति में सुरक्षित आवागमन के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, आवश्यकता पड़ने पर चिन्हांकित सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर जाकर आश्रय लें।


जिला प्रशासन ने कहा है कि जलाशयों की स्थिति एवं पानी की निकासी में होने वाले बदलावों की जानकारी समय-समय पर साझा की जाएगी। नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए सहयोग प्रदान करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed