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सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विवेकानंद नगर मोपका निवासी 51 वर्षीय विपीन किशोर कुजूर बैंक ऑफ वडोदरा की रहंगी-चकरभाठा शाखा में पदस्थ हैं। उनके घर की वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी। इसे सुधरवाने के लिए उन्होंने गूगल पर संबंधित कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र का नंबर तलाशा। वहां उपलब्ध नंबर पर जब उन्होंने कॉल किया, तो सामने वाले व्यक्ति ने स्वयं को कंपनी का प्रतिनिधि बताया। उसने शिकायत दर्ज कराने के नाम पर पीड़ित को वॉट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी और उसे तुरंत अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करने के लिए कहा।पीड़ित अधिकारी ने साइबर ठग के झांसे में आकर फाइल डाउनलोड कर ली और उसमें अपना नाम, पता तथा मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया। हालांकि, इसके तुरंत बाद प्रक्रिया रुक गई और उनका मोबाइल फोन पूरी तरह से हैक हो गया। इसके पश्चात 13 से 15 नवंबर के मध्य अलग-अलग यूपीआई लेन-देन के माध्यम से ठगों ने उनके बैंक खाते से कुल 9,49,364 रुपये निकाल लिए। जब पीड़ित के मोबाइल फोन पर खाते से राशि कटने के संदेश आए और उन्होंने बैंक से खाता विवरण निकलवाया, तब उन्हें इस साइबर धोखाधड़ी की जानकारी हुई।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि ठग अक्सर लोगों पर जल्द फैसला लेने का दबाव बनाते हैं। ऑनलाइन नौकरी, अधिक लाभ वाले निवेश, इनाम, गेमिंग या आकर्षक ऑफर के नाम पर पैसे मांगे जाने पर पहले उनकी अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।