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यह ज्ञापन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के माध्यम से सौंपा गया है। मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक सत्य नारायण जायसवाल और सह संयोजक पीयूष गुप्ता ने शिक्षकों की समस्याओं को उठाया। ज्ञापन में बताया गया कि देशभर में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थीं। ये नियुक्तियां शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने से पहले हुई थीं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की टीईटी अधिसूचना से पहले भी ये नियुक्तियां हुईं। तब तत्कालीन भर्ती नियमों और निर्धारित योग्यताओं के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी।भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में लागू आरटीई में टीईटी का उल्लेख नहीं था। एनसीटीई ने वर्ष 2010 में राजपत्र अधिसूचना जारी कर टीईटी को अनिवार्य किया। यह अनिवार्यता कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए थी। हालांकि, अधिसूचना से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे छूट का प्रावधान भी था।ज्ञापन में 17 अक्तूबर 2017 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संशोधन का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के अंजुमन इशात-ए-तलीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले का फैसला भी बताया गया। इस फैसले के तहत शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। मोर्चा का कहना है कि पुरानी भर्ती के शिक्षकों पर नई अर्हता लागू करना उचित नहीं है। शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों, बैंक ऋण और गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।ज्ञापन में शिक्षकों के मानसिक तनाव का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। मोर्चा ने दावा किया कि देशभर के लगभग 25 लाख शिक्षक मानसिक अवसाद से प्रभावित हैं। राहुल गांधी से संसद में यह विषय उठाने की मांग की गई है। अध्यादेश के माध्यम से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से राहत दिलाने की पहल करने को कहा गया है। ज्ञापन की प्रतिलिपि भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को भी दी गई है।