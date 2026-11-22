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प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ रहा है। हाथियों के हमलों में निर्दोष ग्रामीणों की जान जा रही है और किसानों की खड़ी फसलें चौपट हो रही हैं। ग्रामीण लंबे समय से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शासन की तरफ से कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। इस उपेक्षा से नाराज होकर बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण 11 नंबर चौक पर एकत्र हुए। ग्रामीणों का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने से पूरा क्षेत्र भय के साये में जीने को विवश है।प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने केवल हाथियों के आतंक का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि अन्य स्थानीय समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने निर्धन परिवारों के राशन में हो रही कटौती को तुरंत रोकने, किसानों के धान के पंजीकृत रकबे में दर्ज गड़बड़ियों को दुरुस्त करने और बिजली के बढ़ते बिलों पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि इन वजहों से आम जनता पर भारी आर्थिक दबाव पड़ रहा है।प्रदर्शन कई घंटों तक जारी रहने के बाद ग्रामीणों ने राज्यपाल और शासन के नाम तहसीलदार को चार सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संबंधित मांगों पर शीघ्र कदम उठाने की अपील की गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि इन जनसमस्याओं का समाधान जल्द नहीं निकला, तो वे उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे।