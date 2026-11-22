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छत्तीसगढ़ राज्य कर आयुक्त ने निलंबन का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, आंचल गिरी द्वारा कर्तव्य के दौरान रिश्वत की मांग गंभीर लापरवाही मानी गई है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का पालन नहीं किया। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, जगदलपुर संभाग रहेगा। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता भी मिलेगा।कबाड़ी कारोबारी मोहम्मद शौएब रंगरेज ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 18 नवंबर को उनकी कबाड़ ले जा रही गाड़ी को प्रपत्र होने के बावजूद रोक लिया गया। शौएब ने आरोप लगाया कि अनधिकृत होने के बावजूद आंचल गिरी ने गाड़ी रुकवाई और 3 लाख रुपये के माल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना मांगा। अधिकारी ने गाड़ी जब्त करने और कार्रवाई की धमकी दी। मामला निपटाने के लिए पहले 2 लाख रुपये मांगे गए, फिर डेढ़ लाख रुपये पर सहमति बनी, जिसमें 50 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर काटने और शेष रकम घर पहुंचाने की बात तय हुई।रिश्वत की रकम लेने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मौके पर कार्रवाई की। टीम ने जाल बिछाकर अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा, जिसमें रायपुर और जगदलपुर की संयुक्त टीम शामिल थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में इमरान मेमन की भूमिका भी सामने आई। आरोप है कि वस्तु एवं सेवा कर अधिकारी आंचल गिरी ने रिश्वत की रकम इमरान मेमन के जरिये ली थी। कांकेर के संजयनगर निवासी इमरान मेमन (30) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत कार्रवाई की जा रही है।