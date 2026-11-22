विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नई अधिसूचना के माध्यम से औद्योगिक संबंधों से जुड़े अलग-अलग प्रावधानों को एक नई व्यवस्था में शामिल कर दिया है। इससे पहले इन सभी विषयों के संचालन के लिए अलग-अलग राज्य स्तरीय नियम लागू थे। नए नियमों के प्रभावी होने के बाद औद्योगिक विवादों, ट्रेड यूनियन और स्थायी आदेश से संबंधित पुरानी व्यवस्था की जगह अब 2026 के नए नियम काम करेंगे। इस नई व्यवस्था के जरिये सरकार औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान की प्रक्रिया को एक निर्धारित और पारदर्शी ढांचे में संचालित करेगी।नई नियमावली में सरकार ने औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की समस्याओं को सुनने और उनका समयबद्ध निवारण करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया उपलब्ध कराना है। औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपने वेतन, कार्यस्थल की स्थितियों, सेवा संबंधी मुद्दों और अन्य समस्याओं को लेकर प्रबंधन के सामने अपनी बात रखने में कई बार कठिनाई होती थी। नई व्यवस्था के तहत सरकार ने शिकायत निवारण से जुड़ी प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया है।नए नियमों के अंतर्गत सरकार ने ट्रेड यूनियनों की मान्यता और श्रमिक प्रतिनिधियों के चुनाव से संबंधित प्रावधानों को भी शामिल किया है। औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यूनियन की मान्यता और प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के तहत संचालित करने की व्यवस्था की है। इस कदम से श्रमिकों के प्रतिनिधित्व और प्रबंधन के साथ बातचीत की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनेगी।