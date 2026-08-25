बीजापुर: जनजातीय विद्यार्थियों का कमाल, एकलव्य विद्यालय के 3 विद्यार्थियों ने NEET में लहराया परचम

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भैरमगढ़ के विद्यार्थियों ने NEET की परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। विद्यालय के ज्ञानेश्वर, कशिश नेताम और पूर्वी वाचम ने NEET परीक्षा उत्तीर्ण कर अपनी प्रतिभा और मेहनत का परिचय दिया है। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है।

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एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से किया जाता है। इन विद्यालयों का उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, उनकी प्रतिभा को निखारने और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है।विद्यालय में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सफल विद्यार्थियों ने नियमित अध्ययन, कठिन परिश्रम और शिक्षकों के मार्गदर्शन के बल पर NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल की।ज्ञानेश्वर, कशिश नेताम और पूर्वी वाचम की सफलता यह साबित करती है कि उचित मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और दृढ़ संकल्प के साथ जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थी भी देश की कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं। उनकी उपलब्धि क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत मानी जा रही है। इससे विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के प्रति उत्साह बढ़ेगा।तीनों विद्यार्थियों की सफलता पर विद्यालय के शिक्षकों, अभिभावकों और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों ने खुशी जताई। विभाग और विद्यालय प्रबंधन ने सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।