बीजापुर न्यूज: भाई की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

बीजापुर जिले के आवापल्ली थाना क्षेत्र के ग्राम चाटलापल्ली में भाई की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान सन्नू मड़ावी (50) पिता स्व. हिड़मा मड़ावी, निवासी ग्राम चाटलापल्ली के रूप में हुई है।

पुलिस को 18 सितंबर 2026 को सूचना मिली थी कि ग्राम चाटलापल्ली में सन्नू मड़ावी ने अपने छोटे भाई विज्जा मड़ावी की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही आवापल्ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की पुष्टि के बाद मामले की जांच शुरू की।

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प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक के मवेशियों के आरोपी के खेत में घुसने और फसल को नुकसान पहुंचाने को लेकर दोनों भाइयों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक, घटना के समय इसी बात को लेकर दोनों के बीच दोबारा विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपी ने कथित रूप से लकड़ी के खूंटे से विज्जा मड़ावी पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

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घटना के बाद पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सन्नू मड़ावी को विधिवत गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दी और उसे उसके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया।

पुलिस ने मामले में आवापल्ली थाने में अपराध क्रमांक 15/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) में अपराध दर्ज किया है। मामले की विवेचना जारी है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।