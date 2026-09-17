बीजापुर: नीलमड़गु के जंगल में भालू का युवक पर हमला, गंभीर रूप से घायल; अस्पताल में इलाज जारी

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जानकारी के मुताबिक, नीलमड़गु क्षेत्र का रहने वाला युवक जंगल में मौजूद था। इसी दौरान अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया। हमले में युवक के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों और ग्रामीणों ने किसी तरह घायल युवक को वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया।पिल्लूर के वन परिक्षेत्र अधिकारी सुमीत साहा ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। घायल युवक के उपचार के लिए वन विभाग के स्टाफ को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार मुआवजा प्रकरण तैयार किया जाएगा।फिलहाल युवक की पहचान और उसकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर विस्तृत अधिकृत जानकारी सामने नहीं आई है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद उसकी चोटों की गंभीरता की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।जंगल क्षेत्र में भालू के हमले की खबर सामने आने के बाद आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन क्षेत्र में जंगली जानवरों की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। लोगों ने जंगल और आसपास के इलाकों में आवाजाही के दौरान सतर्कता बरतने की बात कही है।वन विभाग की टीम घटना की जानकारी जुटा रही है। भालू की मौजूदगी और हमले की परिस्थितियों की जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल घायल युवक का इलाज भोपालपटनम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है।