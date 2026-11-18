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यह बरामदगी एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान हुई। विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर यह अभियान चलाया गया था। उसूर, आवापल्ली और पामेड़ पुलिस स्टेशनों की टीमों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक कंपनी के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बलों ने पुजारीकांकर के घने जंगल में संदिग्ध स्थानों की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान, नक्सलियों द्वारा छिपाया गया एक ठिकाना मिला। इतनी बड़ी मात्रा में बीजीएल गोले मिलना महत्वपूर्ण है। माओवादी इनका उपयोग सुरक्षा बलों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए करते हैं। उसूर पुलिस स्टेशन ने जब्त विस्फोटक सामग्री के संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।यह सफल अभियान बीजापुर इलाके में चल रहे लगातार नक्सल विरोधी अभियान का हिस्सा है। सुरक्षा बल बचे हुए माओवादी बुनियादी ढांचे को खत्म करने में लगे हैं। वे स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबदबा बनाने के अभ्यास तेज कर रहे हैं। तलाशी अभियान और बारूदी सुरंग हटाने के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ठिकाना मिलने से इलाके में नक्सलियों की अभियानगत क्षमता और कम होने की उम्मीद है।बीजापुर पुलिस ने एक सार्वजनिक अपील में शांति और विकास कायम रखने की बात कही। उन्होंने लोगों से संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री दिखने पर तुरंत पुलिस स्टेशन या सुरक्षा शिविर को सूचित करने का आग्रह किया। लोगों को ऐसी किसी भी चीज को न छूने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने नक्सल मौजूदगी खत्म करने में स्थानीय लोगों के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। बरामद गोलों के स्रोत और दक्षिण बस्तर के सक्रिय नक्सल समूहों से उनके संबंध की आगे की जांच जारी है।