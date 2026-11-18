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गरियाबंद जिले में 22 किलोग्राम गांजे की तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने तीन आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत ने तीनों दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषियों को छह-छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।