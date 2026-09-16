75 हजार का बिल बकाया: तीन साल से नहीं भरा पैसा, देवकर तहसील दफ्तर की बत्ती गुल; काम ठप

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प्राप्त जानकारी के मुताबिक, देवकर तहसील कार्यालय का बिजली बिल 12 जून, 2023 से लंबित है। तीन साल भुगतान न होने और लगातार बकाया रहने के बाद बिजली विभाग ने आखिर यह कार्रवाई की। बिजली आपूर्ति बंद होने के कारण तहसील में होने वाले रोजमर्रा के सभी सरकारी काम रुक गए हैं, जिससे विभिन्न सेवाओं के लिए दूर-दराज से पहुंच रहे लोगों को भारी असुविधा हो रही है।ये भी पढ़ें-तहसील कार्यालय नगर पंचायत के अधीन आने वाले टाउन हॉल भवन में संचालित होता है। इस तहसील कार्यालय का बिजली मीटर भी नगर पंचायत देवकर के सीएमओ के नाम पर ही दर्ज है। ऐसे में बिजली बिल के भुगतान की जिम्मेदारी किस विभाग की है, इसे लेकर भी स्थिति अभी स्पष्ट होना बाकी है। बिजली विभाग के एई गंगा प्रसाद बंजारे ने तहसील कार्यालय का कनेक्शन काटे जाने की आधिकारिक जानकारी दी है।