सीजी: बस का सफर महंगा, किराया बढ़ाने पर बनी सहमति, कैबिनेट लेगी अंतिम फैसला, 22 सितंबर का महाबंद स्थगित

छत्तीसगढ़ में यात्री बसों के किराये में 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी पर परिवहन मंत्री केदार कश्यप और बस ऑपरेटरों के बीच सहमति बनी है। हालांकि किराया बढ़ोतरी का अंतिम फैसला राज्य कैबिनेट करेगी। वहीं स्लीपर बसों में सिंगल स्लीपर-सिंगल टैक्स व्यवस्था लागू करने की मांग पर भी मंत्री ने सहमति जताई है। सरकार के सकारात्मक रुख के बाद बस ऑपरेटरों ने 22 सितंबर से प्रस्तावित प्रदेशव्यापी महाबंद स्थगित कर दिया है। परिवहन मंत्री के साथ हुई बैठक में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने बस संचालन से जुड़ी नौ सूत्री मांगें रखीं। मंत्री ने ऑपरेटरों की समस्याओं को सुना और प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया।

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