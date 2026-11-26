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प्रभावित किसानों ने साफ किया है कि जब तक उन्हें प्रति एकड़ 65,100 रुपये का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन को पूर्व में ज्ञापन देने और पर्याप्त समय प्रदान करने के बाद भी राहत कार्य शुरू न होने से किसानों में गहरा असंतोष व्याप्त है।बस्तर संभाग में हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण हजारों किसानों की तैयार फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। खेतों में खड़ी धान, मक्का और विभिन्न सब्जियों की फसलों को भारी क्षति पहुंची है। प्राकृतिक आपदा के इस संकट में किसानों ने अपने नुकसान की भरपाई के लिए शासन और प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई थी। प्रभावित किसानों के अनुसार, उन्होंने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर बीते 6 नवंबर को प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। उस समय अधिकारियों ने मांग को राज्य शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक प्रभावितों को राहत पहुंचाने के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।प्रशासनिक उपेक्षा और मुआवजे में हो रही देरी से आक्रोशित किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 11 दिसंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग-63 को पूरी तरह से बाधित किया जाएगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि अब महज मौखिक आश्वासनों से काम नहीं चलेगा और उन्हें वास्तविक क्षति के अनुरूप पूरा मुआवजा चाहिए। समिति के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 65,100 रुपये प्रति एकड़ की मांग पूरी होने तक यह विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की भी चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर वे राजमार्ग पर ही अपने भोजन की व्यवस्था करेंगे और रात भी वहीं बिताएंगे, लेकिन बिना अधिकार प्राप्त किए पीछे नहीं हटेंगे।आंदोलन को निर्णायक बनाने के लिए बस्तर के कई गांवों के किसानों को एक मंच पर लाया जा रहा है। किसान संघर्ष समिति विशेष रूप से बेलगांव, बजावंड, भेजापदर, बोदरा और नारायणपाल सहित नारंगी नदी के तटीय क्षेत्रों से प्रभावित गांवों के किसानों को एकजुट कर रही है। समिति की योजना है कि नारंगी नदी से प्रभावित सभी क्षेत्रों के किसान संगठित होकर एक साथ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। किसान नेताओं का कहना है कि यह लड़ाई किसी एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण बस्तर के आपदा पीड़ित किसानों के अधिकारों और जीविका से जुड़ी हुई है।