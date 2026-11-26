विज्ञापन





जिला अभियोजन अधिकारी के पास भेजा गया मामला

निचली अदालत ने संजू त्रिपाठी हत्याकांड की सुनवाई पूरी करने के बाद सभी 22 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया था। अदालत के इस निर्णय के पश्चात पुलिस महकमे ने फैसले की कानूनी समीक्षा कराने का निर्णय लिया। बिलासपुर पुलिस अब उच्च न्यायालय के माध्यम से निचली अदालत के फैसले का परीक्षण कराना चाहती है। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस ने पूरे मामले का ब्योरा और आवश्यक दस्तावेज जिला अभियोजन अधिकारी को सौंप दिए हैं। अभियोजन स्तर पर मामले के प्रत्येक कानूनी पहलू का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। विज्ञापन



शासन की अनुमति मिलने के बाद दायर होगी अपील

उच्च न्यायालय में निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने से पूर्व तय कानूनी प्रक्रिया की औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य है। जिला अभियोजन स्तर पर विधिक जांच और परीक्षण पूरा होने के बाद फाइल राज्य शासन के पास भेजी जाएगी। शासन से औपचारिक स्वीकृति और अनुमति मिलने के पश्चात ही राज्य की ओर से हाईकोर्ट में आधिकारिक अपील प्रस्तुत की जाएगी। बिलासपुर पुलिस इस पूरी प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा करने में जुटी है ताकि उच्च न्यायालय के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा जा सके। निचली अदालत ने संजू त्रिपाठी हत्याकांड की सुनवाई पूरी करने के बाद सभी 22 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया था। अदालत के इस निर्णय के पश्चात पुलिस महकमे ने फैसले की कानूनी समीक्षा कराने का निर्णय लिया। बिलासपुर पुलिस अब उच्च न्यायालय के माध्यम से निचली अदालत के फैसले का परीक्षण कराना चाहती है। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस ने पूरे मामले का ब्योरा और आवश्यक दस्तावेज जिला अभियोजन अधिकारी को सौंप दिए हैं। अभियोजन स्तर पर मामले के प्रत्येक कानूनी पहलू का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है।उच्च न्यायालय में निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने से पूर्व तय कानूनी प्रक्रिया की औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य है। जिला अभियोजन स्तर पर विधिक जांच और परीक्षण पूरा होने के बाद फाइल राज्य शासन के पास भेजी जाएगी। शासन से औपचारिक स्वीकृति और अनुमति मिलने के पश्चात ही राज्य की ओर से हाईकोर्ट में आधिकारिक अपील प्रस्तुत की जाएगी। बिलासपुर पुलिस इस पूरी प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा करने में जुटी है ताकि उच्च न्यायालय के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा जा सके।

विज्ञापन

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित हिस्ट्रीशीटर संजू त्रिपाठी हत्याकांड मामले में नया मोड़ आया है। निचली अदालत द्वारा मामले में सभी 22 आरोपियों को दोषमुक्त किए जाने के फैसले के खिलाफ बिलासपुर पुलिस अब उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की तैयारी कर रही है। पुलिस प्रशासन ने निचली अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसके लिए पुलिस विभाग ने प्रकरण से संबंधित तमाम दस्तावेज और फाइलें जिला अभियोजन अधिकारी के पास समीक्षा के लिए भेज दी हैं।