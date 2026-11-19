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आरोपी किराए के मकान में युवती से देह व्यापार करा रहा था। रायगढ़ पुलिस को कल मुखबिर से सूचना मिली थी। बोईरदार विजयपुर निवासी गोविंद साहू केलो विहार में गोपीनाथ मेहर का मकान किराए पर लेकर यह कारोबार चला रहा था। सीएसपी राहुई उईके के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से मकान की घेराबंदी की। एक पाइंटर को ग्राहक बनाकर अंदर भेजा गया। पाइंटर के संकेत पर जवानों ने मकान को घेरकर दबिश दी। तलाशी के दौरान गोविंद साहू और एक युवती मिली। कमरे से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुईं।युवती से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी उसे रुपये देकर अनैतिक कार्य के लिए लाया था। आरोपी गोविंद साहू ने बताया कि वह पैसों की आवश्यकता के कारण इस गतिविधि में संलिप्त था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ग्राहकों से प्राप्त 2 हजार रुपये जब्त किए। एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।पुलिस ने आरोपी गोविंद साहू के खिलाफ देह व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के तहत की गई। इसमें अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 7 शामिल हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।