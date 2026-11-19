रायगढ़: किराये के मकान में देह व्यापार का खुलासा, पुलिस ने ग्राहक बनकर दी दबिश; आरोपी गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़ Published by: रायगढ़ ब्यूरो Updated Thu, 19 Nov 2026 05:52 PM IST
सार
केलो विहार में किराये के मकान में युवती से कथित देह व्यापार कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने ग्राहक बनकर दबिश दी और आरोपी गोविंद साहू को गिरफ्तार कर 2 हजार रुपये व मोबाइल जब्त किया।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कल शाम पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। यह मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है।
आरोपी किराए के मकान में युवती से देह व्यापार करा रहा था। रायगढ़ पुलिस को कल मुखबिर से सूचना मिली थी। बोईरदार विजयपुर निवासी गोविंद साहू केलो विहार में गोपीनाथ मेहर का मकान किराए पर लेकर यह कारोबार चला रहा था। सीएसपी राहुई उईके के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से मकान की घेराबंदी की। एक पाइंटर को ग्राहक बनाकर अंदर भेजा गया। पाइंटर के संकेत पर जवानों ने मकान को घेरकर दबिश दी। तलाशी के दौरान गोविंद साहू और एक युवती मिली। कमरे से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुईं।
पुलिस कार्रवाई और बरामदगी
युवती से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी उसे रुपये देकर अनैतिक कार्य के लिए लाया था। आरोपी गोविंद साहू ने बताया कि वह पैसों की आवश्यकता के कारण इस गतिविधि में संलिप्त था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ग्राहकों से प्राप्त 2 हजार रुपये जब्त किए। एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
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अधिनियम के तहत कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी गोविंद साहू के खिलाफ देह व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के तहत की गई। इसमें अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 7 शामिल हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
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आरोपी किराए के मकान में युवती से देह व्यापार करा रहा था। रायगढ़ पुलिस को कल मुखबिर से सूचना मिली थी। बोईरदार विजयपुर निवासी गोविंद साहू केलो विहार में गोपीनाथ मेहर का मकान किराए पर लेकर यह कारोबार चला रहा था। सीएसपी राहुई उईके के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से मकान की घेराबंदी की। एक पाइंटर को ग्राहक बनाकर अंदर भेजा गया। पाइंटर के संकेत पर जवानों ने मकान को घेरकर दबिश दी। तलाशी के दौरान गोविंद साहू और एक युवती मिली। कमरे से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुईं।
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पुलिस कार्रवाई और बरामदगी
युवती से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी उसे रुपये देकर अनैतिक कार्य के लिए लाया था। आरोपी गोविंद साहू ने बताया कि वह पैसों की आवश्यकता के कारण इस गतिविधि में संलिप्त था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ग्राहकों से प्राप्त 2 हजार रुपये जब्त किए। एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
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अधिनियम के तहत कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी गोविंद साहू के खिलाफ देह व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के तहत की गई। इसमें अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 7 शामिल हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।