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यह मामला मुंगेली जिले के सेमरसाल गांव की रहने वाली अभ्यर्थी गरिमा पांडे से संबंधित है। उन्होंने वर्ष 2022 में आयोजित हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिस्सा लिया था। इस परीक्षा के नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुल 150 अंकों में से न्यूनतम 90 अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। हालांकि जब परीक्षा का परिणाम जारी हुआ, तो गरिमा पांडे को 89.907 अंक ही प्राप्त हो सके। निर्धारित न्यूनतम कटऑफ अंक से बेहद मामूली अंतर से पीछे रहने के कारण उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि उनके द्वारा प्राप्त 89.907 अंकों को राउंड ऑफ करके पूर्णांक 90 अंक मान लिया जाए। उन्होंने याचिका में आग्रह किया था कि अंकों को पूर्णांक में बदलकर उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का लाभ प्रदान किया जाए।हालांकि उच्च न्यायालय ने अभ्यर्थी की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षा के निर्धारित कटऑफ अंकों में इस तरह की रियायत देने या अंकों को राउंड ऑफ करने की अनुमति देने से चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और मेरिट सूची पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण उच्च न्यायालय ने 89.907 अंकों को 90 मानने का कोई उचित आधार न पाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया।