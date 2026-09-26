कोरबा में 30 हाथियों ने मचाया उत्पात: धान की फसल रौंदी, दंतैल ने ग्रामीण का कच्चा मकान भी तोड़ा

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हाथियों का यह समूह पांच से अधिक स्थानों पर अलग-अलग टुकड़ियों में बंट गया है। दिन के समय फसलों को खाने के बाद रात होते ही ये दल ग्रामीण इलाकों के समीप पहुंच जाते हैं। हाथियों की इस सक्रियता के कारण किसानों की खड़ी धान की फसल नष्ट हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार बड़ा झुंड आबादी के बहुत पास आने से बचता है, किंतु झुंड से अलग होकर अकेले घूम रहे दो दंतैल हाथी सबसे अधिक खतरा बने हुए हैं। इनके लगातार स्थान बदलने के कारण वन विभाग को इनकी निगरानी करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।हाथियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है। विभाग की टीम हाथियों की मौजूदगी वाले गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क कर रही है। अधिकारियों ने ग्रामीणों को जंगलों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, हाथियों के पास न जाने और रात में अकेले खेत अथवा जंगल की ओर न जाने की सलाह दी है। विभागीय कर्मचारी हाथियों की हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।इसके साथ ही, कोरबा वनमंडल के करतला रेंज अंतर्गत बेहरसुआं क्षेत्र में नौ हाथियों का दल पहुंच गया है। यह दल पहले लबेद के आसपास विचरण कर रहा था। वहीं चिकनीपाली पहाड़ी पर नौ हाथियों का एक अन्य झुंड पहले से मौजूद है। जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में हाथियों की निरंतर उपस्थिति के कारण वन विभाग को निगरानी और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने पड़ रहे हैं।