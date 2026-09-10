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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   3 local holidays declared in Raipur for 2026 from Nuakhai to Govardhan Puja will remain closed on these dates

सीजी: रायपुर में 2026 के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित, नुआखाई से गोवर्धन पूजा तक इन तारीखों पर बंद रहेंगे दफ्तर

Thu, 10 Sep 2026 06:57 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 10 Sep 2026 06:57 PM IST
सार

सरकारी कार्यालयों के लिए वर्ष 2026 में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक 15 सितंबर को नुआखाई, 19 अक्टूबर को महाअष्टमी और 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा पर स्थानीय छुट्टी रहेगी।

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3 local holidays declared in Raipur for 2026 from Nuakhai to Govardhan Puja will remain closed on these dates
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने रायपुर जिले और नया रायपुर अटल नगर क्षेत्र के शासकीय कार्यालयों व संस्थाओं के लिए वर्ष 2026 हेतु तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। रायपुर जिले के कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के आदेश के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानीय छुट्टियों की व्यवस्था को जिले में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक वर्ष 2026 में पहला स्थानीय अवकाश 15 सितंबर, दिन मंगलवार को नुआखाई पर्व पर रहेगा। दूसरा स्थानीय अवकाश 19 अक्तूबर, दिन सोमवार को महाअष्टमी पर घोषित किया गया है। तीसरा स्थानीय अवकाश 9 नवंबर, दिन सोमवार को गोवर्धन पूजा पर रहेगा। गोवर्धन पूजा का यह पर्व दिवाली के ठीक दूसरे दिन मनाया जाता है। इन तिथियों पर रायपुर जिले और नया रायपुर अटल नगर क्षेत्र में स्थित सभी संबंधित शासकीय दफ्तर तथा संस्थाएं बंद रहेंगी।
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बैंक और कोषालय रहेंगे खुले
सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन के आदेश में स्पष्ट है कि ये स्थानीय अवकाश बैंकों, कोषालयों और उपकोषालयों पर लागू नहीं होंगे। इन संस्थानों में सामान्य दिनों की तरह ही नियमित कामकाज जारी रहेगा। बैंकिंग सेवाओं, कोषालयी कार्यों तथा उपकोषालयों से जुड़े दैनिक कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इन छुट्टियों से अलग रखा गया है।
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