{"_id":"6285cd21a04f30539b52f7ba","slug":"woman-and-her-child-were-detained-for-half-an-hour-by-police-in-kajheri-chandigarh","type":"story","status":"publish","title_hn":"ये चंडीगढ़ की पुलिस है: रात एक बजे परेशान मां-बेटी को आधे घंटे रोके रखा, 103 डिग्री बुखार में तप रही थी बच्ची","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 19 May 2022 10:23 AM IST