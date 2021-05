अनिल विज ने कहा: कोरोना की तीसरी लहर आने और सिर्फ बच्चों पर असर होने का कोई साक्ष्य नहीं

विज्ञापन

What is the base of announcements that the third wave will come or that it will impact only children? There is no evidence. However, we’re ready for it: Haryana Health Minister Anil Vij pic.twitter.com/yfsaOCYOgt — ANI (@ANI) May 26, 2021

Haryana Medical Services Corporation Ltd has floated two global tenders for the supply of one crore doses of COVID vaccine and 15000 vials of Amphotericin (used for the treatment of black fungus): State Health Minister Anil Vij



(file photo) pic.twitter.com/2CVOPC5Ot7 — ANI (@ANI) May 26, 2021

चिकित्सा विशेषज्ञ देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जता रहे हैं। इस बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश में तीसरी लहर आएगी और इसका असर सिर्फ बच्चों पर होगा? इसका क्या आधार है। कोई साक्ष्य नहीं है। हालांकि हम इसके लिए तैयार हैं।उन्होंने कहा कि हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने कोविड वैक्सीन की एक करोड़ खुराक और ब्लैक फंगस के उपचार में प्रयुक्त होने वाले एम्फोटेरिसिन की 15000 शीशियों की आपूर्ति के लिए दो वैश्विक निविदाएं जारी कीं हैं।हरियाणा में ब्लैक फंगस को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह फंगस अब सामान्य लोगों को भी चपेट में ले रहा है। ये लोग न तो कोरोना पॉजिटिव थे और न ही मधुमेह के मरीज। स्ट्रेरॉयड और ऑक्सीजन सपोर्ट भी नहीं ली फिर भी उनको ब्लैक फंगस हो गया। तथ्यों को देखते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ब्लैक फंगस के कारणों को जानने के लिए और ज्यादा रिसर्च की बात कही है।हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ब्लैक फंगस पर अधिक शोध की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 413 मरीज भर्ती हैं। इन मरीजों में से 64 तो ऐसे हैं, जो कभी कोरोना संक्रमित ही नहीं हुए। 213 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बावजूद इन मरीजों को ब्लैक फंगस होना चिंता की बात है। इस पर वैज्ञानिकों और केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।