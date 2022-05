{"_id":"629111a3ebcb6b1198783b58","slug":"transport-minister-checked-vehicles-on-road-at-midnight-in-amritsar","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amritsar News: आधी रात सड़क पर उतरे ट्रांसपोर्ट मंत्री, 18 भारी वाहनों के चालान काटे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Sat, 28 May 2022 12:26 AM IST