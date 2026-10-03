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हुसैनीवाला बॉर्डर: स्मार्ट मीटरों की चिप चोरी से सरहद पर बढ़ी चिंता, आशंकाओं के बीच पाकिस्तान कनेक्शन की जांच

Sat, 03 Oct 2026 03:51 AM IST
दुष्यंत शर्मा अनिल कुमार/गुरदेव सिंह, हुसैनीवाला बॉर्डर (फिरोजपुर)
अनिल कुमार/गुरदेव सिंह, हुसैनीवाला बॉर्डर (फिरोजपुर) Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 03 Oct 2026 03:51 AM IST
सार

जांच इस एंगल से की जा रही है कि कहीं चोरी की जा रही चिप का इस्तेमाल सीमा पार बैठे तस्करों या पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क तक संपर्क और तकनीकी गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जा रहा।

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Theft of smart meter chips raises concerns at border; investigation into a Pakistan connection is underway
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे फिरोजपुर के गांवों में स्मार्ट बिजली मीटरों से सिम कार्ड यानी कम्युनिकेशन चिप चोरी होने की घटनाएं लगातार सामने आने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। जांच इस एंगल से की जा रही है कि कहीं चोरी की जा रही चिप का इस्तेमाल सीमा पार बैठे तस्करों या पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क तक संपर्क और तकनीकी गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जा रहा। हालांकि, सुरक्षा एजेंसी ने चोरी की चिप को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधे जोड़ने की पुष्टि नहीं की है।

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सीमावर्ती गांव जल्लोके निवासी सुलखन सिंह के स्मार्ट बिजली मीटर से चिप चोरी हो गई। गांव में एक अन्य व्यक्ति के मीटर से भी चिप गायब मिली। वहीं, गट्टी रहीमेके पंचायत के गुरमीत ने बताया कि उनके मीटर से चिप नहीं निकाली जा सकी तो पूरा स्मार्ट मीटर ही चोरी कर लिया गया। 

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