हुसैनीवाला बॉर्डर: स्मार्ट मीटरों की चिप चोरी से सरहद पर बढ़ी चिंता, आशंकाओं के बीच पाकिस्तान कनेक्शन की जांच

भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे फिरोजपुर के गांवों में स्मार्ट बिजली मीटरों से सिम कार्ड यानी कम्युनिकेशन चिप चोरी होने की घटनाएं लगातार सामने आने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। जांच इस एंगल से की जा रही है कि कहीं चोरी की जा रही चिप का इस्तेमाल सीमा पार बैठे तस्करों या पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क तक संपर्क और तकनीकी गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जा रहा। हालांकि, सुरक्षा एजेंसी ने चोरी की चिप को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधे जोड़ने की पुष्टि नहीं की है।

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सीमावर्ती गांव जल्लोके निवासी सुलखन सिंह के स्मार्ट बिजली मीटर से चिप चोरी हो गई। गांव में एक अन्य व्यक्ति के मीटर से भी चिप गायब मिली। वहीं, गट्टी रहीमेके पंचायत के गुरमीत ने बताया कि उनके मीटर से चिप नहीं निकाली जा सकी तो पूरा स्मार्ट मीटर ही चोरी कर लिया गया।