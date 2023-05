Haryana News: यूपी के बाद अब हरियाणा में टैक्स फ्री हुई 'The Kerala Story', सीएम मनोहर लाल ने किया ट्वीट

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब 'द केरल स्टोरी' फिल्म को हरियाणा में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मंगलवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इस फिल्म पर चर्चा हुई थी। फिल्म को टैक्स फ्री करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि अभी कमेटी इसको देख रही है। कमेटी के फैसले के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि बुधवार को सीएम ने टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी।

