Chandigarh News: सुखना झील का गेट तीन इंच खोला, निचले इलाकों में अलर्ट
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:33 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:33 AM IST
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चंडीगढ़। मानसून के बीच सुखना झील का जलस्तर बढ़कर 1162.95 फीट पहुंच गया। इसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग ने एहतियाती कदम उठाते हुए रविवार रात 8:30 बजे रेडियल गेट नंबर-1 को तीन इंच खोल दिया। गेट खोलने का उद्देश्य झील के जलस्तर को नियंत्रित करना और अतिरिक्त पानी की सुरक्षित निकासी करना है। झील से पानी छोड़े जाने को देखते हुए चंडीगढ़ के साथ एसएएस नगर (मोहाली) और पंचकूला के उपायुक्तों को भी सूचना दे दी गई है। संबंधित प्रशासन को निचले इलाकों में सतर्क रहने और जरूरी एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।
24 घंटे निगरानी
इंजीनियरिंग विभाग ने सुखना झील के रेगुलेटर एंड पर 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की है। अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो लगातार झील के जलस्तर और पानी के बहाव पर नजर रखेंगे। जलस्तर में बढ़ोतरी होने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन के अनुसार कैचमेंट क्षेत्र से लगातार झील में आ रहे पानी को देखते हुए यह कदम सरकारी संपत्ति और बुनियादी ढांचे को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है। विभाग मौसम की स्थिति और झील के जलस्तर की लगातार निगरानी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि परिस्थितियों के अनुसार जलस्तर नियंत्रित करने के लिए आगे भी जरूरी कदम समय पर उठाए जाएंगे।
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24 घंटे निगरानी
इंजीनियरिंग विभाग ने सुखना झील के रेगुलेटर एंड पर 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की है। अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो लगातार झील के जलस्तर और पानी के बहाव पर नजर रखेंगे। जलस्तर में बढ़ोतरी होने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन के अनुसार कैचमेंट क्षेत्र से लगातार झील में आ रहे पानी को देखते हुए यह कदम सरकारी संपत्ति और बुनियादी ढांचे को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है। विभाग मौसम की स्थिति और झील के जलस्तर की लगातार निगरानी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि परिस्थितियों के अनुसार जलस्तर नियंत्रित करने के लिए आगे भी जरूरी कदम समय पर उठाए जाएंगे।
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