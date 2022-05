{"_id":"6294b38242461f31db06e248","slug":"sidhu-muse-wala-murder-case-will-have-a-deep-impact-on-sangrur-lok-sabha-by-election","type":"story","status":"publish","title_hn":"मूसेवाला की हत्या: संगरूर लोकसभा उपचुनाव पर पड़ेगा गहरा असर, सीएम मान को घर में ही घेरने में जुटा विपक्ष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुशील कुमार, सुनाम ऊधम सिंह वाला (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Tue, 31 May 2022 01:38 AM IST